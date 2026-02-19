Pescara, salta Sepe: si punta su Brondbo per sostituire Desplanches
Dopo l’infortunio durante lo scorso match contro l’Avellino del portiere ex Palermo, Sebastiano Desplanches, che lo terrà fuori dal campo per almeno tre mesi, il Pescara è costretto a correre ai ripari attingendo al mercato svincolati.
Il club abruzzese sembrava aver raggiunto l’accordo con l’esperto Luigi Sepe ma, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, a causa di intoppi burocratici per la lista over già completa, adesso sembra aver virato su un altro svincolato.
Si tratta Magnus Brondbo, ex estremo difensore del Bodo Glimt. Il norvegese è pronto ad approdare in Italia, con la firma con il Pescara che è prevista per la giornata di lunedi.