Pescara, salta Sepe: si punta su Brondbo per sostituire Desplanches

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
86c56f9e47559fdcb7a6c6e7d4763fbe-28284-oooz0000

Dopo l’infortunio durante lo scorso match contro l’Avellino del portiere ex Palermo, Sebastiano Desplanches, che lo terrà fuori dal campo per almeno tre mesi, il Pescara è costretto a correre ai ripari attingendo al mercato svincolati.

Il club abruzzese sembrava aver raggiunto l’accordo con l’esperto Luigi Sepe ma, secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, a causa di intoppi burocratici per la lista over già completa, adesso sembra aver virato su un altro svincolato.

Si tratta Magnus Brondbo, ex estremo difensore del Bodo Glimt. Il norvegese è pronto ad approdare in Italia, con la firma con il Pescara che è prevista per la giornata di lunedi.

 

