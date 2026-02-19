Palermo Futsal Club, tra rimonta e gol: pari con la Merlo C5

Finisce con un pirotecnico 5-5 la sfida tra Palermo Futsal Club e Merlo C5. A segno per i rosanero Di Chiara, Gennaro, Louati e Lucchese, autore di una doppietta.

Primo tempo

Avvio da incubo per il Palermo: Molinaro, con il primo tiro del match, insacca sul palo lontano battendo Morrione dalla distanza. Subito dopo La Fiura sgambetta Mazzola in area e Moncada, dal dischetto, firma il raddoppio. Gli ospiti calano anche il tris con il contropiede di Condori. Mister Gentile cambia volto alla squadra inserendo Di Chiara, Gennaro e Lucchese. Proprio da loro nasce la rimonta: Lucchese serve Di Chiara per l’1-3, poi con un colpo di tacco libera Louati per il 2-3. Con la Merlo in inferiorità numerica, il Palermo ne approfitta: prima la giocata di Chinnici, poi la rete di Lucchese valgono il 3-3 all’intervallo.

Secondo tempo

Lucchese scatta e serve Sujon che spreca a porta vuota. Sul ribaltamento Vultaggio riporta avanti i suoi. I rosanero reagiscono ma Tripoli chiude ogni varco. L’asse Gennaro-Chinnici porta al nuovo pari, con Gennaro a segno. Di Chiara illumina ancora per Lucchese che firma la doppietta. Non c’è tempo di esultare: Molinaro salta Morrione e fa 5-5. Nel finale il Palermo colpisce due pali con Di Chiara e Louati. Ultima chance per la Merlo, ma Moncada spara alto sul gong. Triplice fischio e parità.

Prossimo appuntamento

Primo pareggio stagionale per i rosanero, che escono con rammarico dopo la grande rimonta. Si torna in campo sabato 21 febbraio alle 18 contro il Pioppo Futsal.