Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Dicembre 5, 2025

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo pubblica il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.

PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 11ª giornata

BENEVENTO-PALERMO

Sabato 6 dicembre, ore 14.30 – Benevento, Campo Sportivo Avellola

UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza – 7ª giornata

PALERMO-CUS PALERMO

Sabato 6 dicembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata

LAZIO-PALERMO

Sabato 6 dicembre, ore 14.30 – Roma, Green Club

UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata

PALERMO-PESCARA

Domenica 7 dicembre ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata

PALERMO-PESCARA

Domenica 7 dicembre ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 5ª giornata

PALERMO-BARI

Domenica 7 dicembre, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 4ª giornata

SPORTING VILLABATE-PALERMO

Sabato 6 dicembre, ore 17.30 – Villabate (PA), Campo Comunale

UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 1ª giornata

PALERMO-ATHLETIC CLUB PALERMO

Sabato 6 dicembre, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale

UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Esordienti Fair Play Misti, 1ª giornata

PALERMO-ATHLETIC CLUB PALERMO

Sabato 6 dicembre, ore 11.30 – Palermo, Centro Sportivo Don Orione

