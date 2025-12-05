Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare
Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo pubblica il riepilogo delle prossime gare delle formazioni del Settore Giovanile e Femminile rosanero.
PRIMAVERA
Primavera 2 – Girone B, 11ª giornata
BENEVENTO-PALERMO
Sabato 6 dicembre, ore 14.30 – Benevento, Campo Sportivo Avellola
UNDER 19 FEMMINILE
Eccellenza – 7ª giornata
PALERMO-CUS PALERMO
Sabato 6 dicembre, ore 15.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 17 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 17 Serie A e B – Girone C, 12ª giornata
LAZIO-PALERMO
Sabato 6 dicembre, ore 14.30 – Roma, Green Club
UNDER 16 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 16 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata
PALERMO-PESCARA
Domenica 7 dicembre ore 14.30 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 15 MASCHILE
Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B – Girone C, 11ª giornata
PALERMO-PESCARA
Domenica 7 dicembre ore 12.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 14 MASCHILE
Giovanissimi Professionisti U14 – Gruppo 8, 5ª giornata
PALERMO-BARI
Domenica 7 dicembre, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 13 MASCHILE
Campionato Giovanissimi Regionale U14 – Girone C, 4ª giornata
SPORTING VILLABATE-PALERMO
Sabato 6 dicembre, ore 17.30 – Villabate (PA), Campo Comunale
UNDER 12 MASCHILE
Campionato Fair Play 2° Anno, 1ª giornata
PALERMO-ATHLETIC CLUB PALERMO
Sabato 6 dicembre, ore 10.00 – Palermo, Sport Village Tommaso Natale
UNDER 12 FEMMINILE
Campionato Esordienti Fair Play Misti, 1ª giornata
PALERMO-ATHLETIC CLUB PALERMO
Sabato 6 dicembre, ore 11.30 – Palermo, Centro Sportivo Don Orione