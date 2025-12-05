Reggiana, Scognamiglio: «Mantova squadra in ripresa, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

In vista del match contro il Mantova, ha lasciato alcune dichiarazioni sull’incontro, sul momento della sua squadra e sul mercato

«Il match contro il Mantova ha un significato importante – ha dichiarato – perché è un derby e queste gare si giocano per fare punti. Sappiamo di affrontare una squadra che ha superato il momento negativo iniziale e ora sta bene, gioca e segna tanto. Non dobbiamo concedere tanto campo e dobbiamo fargli male quando ne abbiamo la possibilità»

Scognamiglio lancia poi uno sguardo alla classifica: «Se vediamo le ultime prestazioni siamo un po’ in credito, ma bisogna vedere sia le cose positive sia quelle negative per crescere e fare uno step importante in avanti»

E sul mercato, conclude: «Parlarne oggi non è giusto, è presto. E secondo me la squadra sta facendo un buon campionato, quindi non sarebbe nemmeno rispettoso nei confronti dei ragazzi. Ci sarà tempo per parlare di mercato»

