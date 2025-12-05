Reggiana, Scognamiglio: «Mantova squadra in ripresa, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo»

In vista del match contro il Mantova, ha lasciato alcune dichiarazioni sull’incontro, sul momento della sua squadra e sul mercato

«Il match contro il Mantova ha un significato importante – ha dichiarato – perché è un derby e queste gare si giocano per fare punti. Sappiamo di affrontare una squadra che ha superato il momento negativo iniziale e ora sta bene, gioca e segna tanto. Non dobbiamo concedere tanto campo e dobbiamo fargli male quando ne abbiamo la possibilità»

Scognamiglio lancia poi uno sguardo alla classifica: «Se vediamo le ultime prestazioni siamo un po’ in credito, ma bisogna vedere sia le cose positive sia quelle negative per crescere e fare uno step importante in avanti»

E sul mercato, conclude: «Parlarne oggi non è giusto, è presto. E secondo me la squadra sta facendo un buon campionato, quindi non sarebbe nemmeno rispettoso nei confronti dei ragazzi. Ci sarà tempo per parlare di mercato»