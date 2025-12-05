Mantova, Majer in uscita: da valutare Falletti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Il Mantova pianifica il suo mercato invernale, con l’obiettivo di mettere a mister Possanzini la migliore rosa possibile in vista della seconda parte di campionato. Per farlo, i biancorossi si stanno muovendo anche nel mercato in uscita.

Infatti, secondo quanto riportato da “La Gazzetta di Mantova”, Zan Majer sarebbe nella lista dei giocatori in uscita. Il giocatore ha trovato poco spazio in questo inizio di stagione, collezionando appena 38 minuti giocati nelle ultime sette partite. Da valutare anche la situazione di Ceaser Falletti: il trequartista ex Palermo sembra essere penalizzato dal cambio ruolo a mezzala offensiva, che al momento sembra ai margini del progetto.

Ultimissime

Palermo, seduta mattutina in vista dell’Empoli: il report

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Mantova, Majer in uscita: da valutare Falletti

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Reggiana, Scognamiglio: «Mantova squadra in ripresa, dobbiamo sfruttare le occasioni che avremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Palermo: settore giovanile e femminile, il programma delle gare

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025

Empoli–Palermo affidata a Dionisi: tutte le designazioni della 16ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 5, 2025