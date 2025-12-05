Empoli–Palermo affidata a Dionisi: tutte le designazioni della 16ª giornata

Arbitri e VAR del turno di Serie B: riflettori sul match del Castellani tra i toscani e i rosanero

La 16ª giornata di Serie B prende forma anche attraverso le designazioni arbitrali ufficializzate per il weekend, con il match di cartello Empoli–Palermo, in programma domenica 7 dicembre alle 17.15, al centro dell’attenzione. La sfida del Castellani, che mette di fronte due squadre in piena corsa playoff e reduci da momenti di crescita, è stata affidata a Dionisi, chiamato a dirigere una gara che si preannuncia vibrante e potenzialmente decisiva per gli equilibri d’alta classifica.

Ad assisterlo ci saranno Yoshikawa e Barone, mentre il quarto ufficiale sarà Galipò. Alla postazione tecnologica del VAR è stato designato Santoro, affiancato dall’AVAR Paganessi: un team esperto per un incontro che potrebbe pesare in modo rilevante sulle ambizioni di entrambe le formazioni.

Nel programma serale domenicale, alle 19.30, Sampdoria–Carrarese sarà diretta da Sozza, supportato dagli assistenti Berti e Galimberti; Allegretta sarà il quarto uomo, con Fourneau al VAR e Marinelli all’AVAR.

L’anticipo delle 12.30 tra Modena e Catanzaro è stato assegnato a Turrini, assistito da Cortese e Santarossa, mentre Picardi sarà il IV ufficiale. La tecnologia vedrà impegnati Nasca (VAR) e Del Giovane (AVAR).

Alle 15 scenderanno in campo diverse sfide di peso.

Avellino–Venezia sarà affidata a Bonacina, con Laudato e Regattieri assistenti, Arena IV ufficiale e un VAR on site formato da Baroni e Prenna direttamente al Partenio.

Nello stesso orario Frosinone–Juve Stabia avrà come direttore di gara Perenzoni, affiancato da Vecchi e Zingarelli, con Di Marco come IV, mentre al VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Cosso e Prontera.

Per Mantova–Reggiana è stato designato Massimi, insieme agli assistenti Di Giacinto e Ricci; a completare la squadra arbitrale Calzavara (IV), Gualtieri (VAR) e Di Vuolo (AVAR).

Sempre alle 15 si giocherà Monza–Südtirol, diretta da Ayroldi, con Bitonti e Laghezza guardalinee, Madonia IV ufficiale, Monaldi al VAR e Gariglio all’AVAR.

Il match Padova–Cesena, programmato sempre per le 15, sarà diretto da Zanotti, coadiuvato da Monaco ed El Filali, mentre Iannello sarà il quarto uomo. VAR e AVAR saranno rispettivamente Volpi e Santoro, entrambi operativi on site allo stadio Euganeo.

Alle 17.15, in contemporanea con Empoli–Palermo, si giocherà Bari–Pescara, arbitrata da Marcenaro con Scatragli e Trinchieri assistenti, Marotta IV ufficiale, Giua al VAR e Rapuano all’AVAR.

Chiuderà la giornata, alle 19.30, Virtus Entella–Spezia, diretta da Colombo. Gli assistenti saranno Ceccon e Moro, il IV Pasculli, mentre al VAR e AVAR opereranno Meraviglia e Feliciani, entrambi on site al Comunale di Chiavari.

Una giornata ricca, con riflettori puntati soprattutto sul Castellani, dove Dionisi guiderà una delle sfide più attese del turno.