Palermo, ritiro in hotel con un Emanuele Superstar (Foto)

Dopo l’arrivo a Bari per il match di domani al “San Nicola” contro i biancorossi, il Palermo è arrivato nell’hotel dove alloggerà in vista dell’incontro. Ad attenderli un piccolo amante del calcio, con cui i rosanero hanno scambiato foto e sorrisi.

Si tratta di Emanuele Superstar, un piccolo appassionato di calcio che in passato era già stato ospite di diverse squadre e grandi calciatori. Sorrisi e buon umore per gli uomini di mister Inzaghi, che hanno regalato al bambino tre maglie autografate ed una serata sicuramente da ricordare.

