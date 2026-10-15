Palermo, prosegue la preparazione in vista del Mantova: il report
Mattinata di lavoro a Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi, impegnato nella preparazione dei prossimi impegni stagionali. La squadra rosanero ha aperto la seduta con una fase di riscaldamento fisico, proseguendo poi con esercitazioni dedicate al possesso palla e alla tattica offensiva.
Nella parte conclusiva dell’allenamento, spazio alle palle inattive a favore, con il gruppo concentrato sui diversi aspetti del gioco sotto la guida dello staff tecnico. Prosegue cosi la preparazione dei rosanero, in vista del match di vertice di sabato contro il Mantova.