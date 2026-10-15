Serie B, scelta la gara trasmessa gratis da DAZN nella 7ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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La Serie BKT si prepara a tornare in campo con la settima giornata del campionato 2026/27. Anche per questa stagione, DAZN conferma la scelta di trasmettere gratuitamente una partita per ogni turno, offrendo ai tifosi la possibilità di seguire il campionato cadetto anche in chiaro.

Per il prossimo turno, il broadcaster ha scelto Hellas Verona-Catanzaro, in programma venerdì 16 ottobre alle ore 20:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi.


Una sfida che aprirà il programma del venerdì sera e che sarà accessibile gratuitamente su DAZN, rappresentando un’occasione per gli appassionati di seguire da vicino le due squadre senza sottoscrivere un abbonamento.

L’appuntamento è dunque fissato per venerdì sera: Verona e Catanzaro si preparano a scendere in campo, con la diretta gratuita pronta ad accompagnare l’inizio della settima giornata di Serie B.

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