Mantova-Palermo, domani Inzaghi in conferenza stampa
Venerdì 16 ottobre, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi parlerà in conferenza stampa al Palermo CFA a partire dalle ore 12:35.
Il tecnico rosanero presenterà la sfida contro il Mantova, un appuntamento importante per la squadra siciliana in vista del prossimo impegno di campionato. Sarà l’occasione per fare il punto sulla condizione del gruppo, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie della trasferta.
L’attenzione è dunque rivolta a Mantova-Palermo, con Inzaghi pronto a rispondere alle domande dei giornalisti e a presentare la gara in programma nel prossimo turno di Serie B.