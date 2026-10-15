Vicenza, Moncini: «In Serie B difficile fare pronostici. Il campionato vinto con Inzaghi qualcosa di irripetibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Intervistato ai microfoni di Il Mattino di Benevento, l’attaccante del Vicenza, Gabriele Moncini, ha parlato del momento della sua squadra, analizzando anche l’attuale campionato di Serie B, lanciando uno sguardo al passato in giallorosso e al campionato vinto con i giallorossi con Filippo Inzaghi in panchina.

«È senza dubbio un momento particolare, perché veniamo da risultati negativi – ha dichiarato il calciatore -. Forse potevamo avere più punti, come forse anche meno. Le partite ce le siamo però giocate tutte, solo con Avellino e Pisa non c’è stata la prestazione. Ci sta mancando un po’ di cattiveria sotto porta, ma anche solidità difensiva. Abbiamo bisogno di chiudere una partita senza subire gol»


Moncini ha poi analizzato il prossimo avversario, il Benevento: «La squadra mi piace molto, gioca bene ed ha entusiasmo. È tutto merito del mister. Le difficoltà iniziali potevano starci, il gruppo doveva adattarsi al nuovo campionato, ma ora ha trovato la strada giusta»

E sul suo passato in giallorosso: «L’esperienza è stata emozionante e positiva. Abbiamo vinto un campionato straordinario con Inzaghi, un qualcosa di irripetibile che non ho certamente dimenticato. Ci sono ancora tante persone in società che c’erano anche quando c’ero io»

Infine, l’attaccante fa un analisi dell’attuale campionato di Serie B: «È ancora presto per stilare una graduatoria e capire gli obiettivi delle squadre. La Serie B è il campionato più particolare e imprevedibile d’Europa, è difficilissimo fare pronostici. Certamente però, se una squadra ha equilibrio, identità e unità d’intenti, allora può salvarsi e magari anche ambire a qualcosa in più»

 

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