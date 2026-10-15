Sudtirol, il Milan pensa a Plizzari come vice Maignan

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Dopo un buon inizio di stagione, le prestazioni di Alessandro Plizzari con il Südtirol non sarebbero passate inosservate. Il portiere classe 2000, in prestito dal Venezia, sarebbe finito nel mirino del Milan, alla ricerca di un possibile vice Maignan.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dell’Alto Adige, a rendere interessante il profilo dell’estremo difensore è anche il percorso nelle giovanili rossonere. Intanto, il ds Lovisa si gode una scelta che sta dando i suoi frutti, mentre la società valuta le mosse per il futuro. Tra le possibilità spunta il nome di Alessio Cragno, che potrebbe tornare a vestire la maglia del Südtirol per ritrovare continuità dopo il lungo stop per infortunio


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