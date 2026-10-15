Mantova, Trimboli: «Meritiamo questa posizione in classifica. Sto meglio e spero di tornare presto in campo»

Il Mantova si prepara alla sfida al vertice contro il Palermo di Filippo Inzaghi, in programma sabato allo stadio Martelli. A parlare del momento della formazione biancorossa è stato il capitano Simone Trimboli, protagonista della prima puntata della quarta stagione di “Che si dice al Martelli”, il format video diffuso sui canali ufficiali del club. L’intervista, realizzata al Bar Venezia di Mantova, ha affrontato diversi aspetti della carriera del centrocampista, dal rinnovo contrattuale alle sue condizioni fisiche.

Trimboli ha espresso soddisfazione per il prolungamento del contratto fino al 2029 e per il legame costruito con la città: «Sono molto contento di essere qui, ma ancora di più di essere rimasto a Mantova perché mi trovo davvero bene. Dopo un po’ di anni ora mi sento a casa». Il capitano ha poi ripercorso la propria crescita personale e calcistica, ricordando le difficoltà iniziali legate alla prima vera esperienza lontano dalla famiglia e il percorso che lo ha portato dalla Serie C alla cadetteria.





Nel corso della trasmissione “Che si dice al Martelli”, Trimboli ha parlato anche della possibilità di raggiungere traguardi importanti in termini di presenze con la maglia biancorossa: «Quando stai tanti anni e ti affezioni alle cose, raggiungere questi piccoli record è sempre bello. Non me lo pongo come obiettivo, però sarebbe bello raggiungerlo».

Particolare attenzione è stata dedicata alle condizioni fisiche del centrocampista, reduce da un periodo di inattività. Il capitano del Mantova ha fornito aggiornamenti incoraggianti: «Sto meglio. Oggi abbiamo fatto una nuova visita e sembra che questo piccolo calvario sia quasi finito. C’è ancora del lavoro da fare con i fisioterapisti, i preparatori e lo staff in generale per rientrare in forma. Spero di tornare presto in campo».

Un passaggio significativo dell’intervento sui canali ufficiali del Mantova riguarda proprio il rendimento della squadra, attualmente seconda in classifica e attesa dal confronto diretto con il Palermo. Trimboli ha elogiato il lavoro dei compagni durante la sua assenza: «Bisogna continuare così perché il campionato sarà lungo, molto lungo. Sono molto contento perché i compagni hanno fatto molto bene in queste partite. Ci meritiamo in questo momento questa posizione per tutto il lavoro che stiamo facendo e che hanno fatto i compagni».

Nel corso della chiacchierata il centrocampista ha raccontato anche il proprio rapporto con Mantova, rivelando l’abitudine di recarsi allo stadio Martelli durante la settimana, talvolta insieme alla fidanzata, per osservare il campo vuoto e riflettere. Spazio anche ai progetti futuri, con il desiderio di rimanere nel mondo del calcio una volta conclusa la carriera, magari nelle vesti di allenatore.

Le dichiarazioni rilasciate a “Che si dice al Martelli”, format ufficiale del Mantova, fotografano dunque la soddisfazione del capitano per il percorso della squadra e la volontà di tornare presto a disposizione. Intanto, per i biancorossi, si avvicina l’importante appuntamento contro il Palermo, uno scontro diretto che metterà in palio punti pesanti per il primato.