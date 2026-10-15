Palermo, il programma del settore giovanile e femminile: Primavera contro il Perugia, Women in casa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
primavera palermo

Nuovo fine settimana di impegni per le formazioni del settore giovanile e femminile del Palermo. Tra sabato 17 e domenica 18 ottobre, saranno otto le squadre rosanero impegnate nei rispettivi campionati, tra incontri casalinghi e trasferte.

La Primavera ospiterà il Perugia sabato alle ore 15 allo stadio Antonio Cardinale di Capaci, nella quinta giornata del girone B del campionato Primavera 2. Domenica, invece, il Palermo Women affronterà l’ASD S. Antonio alle 15.30 allo Sport Village di Tommaso Natale, nella seconda giornata del girone D di Serie C Femminile.


Trasferte per l’Under 17 maschile, attesa dalla Lazio a Roma, e per le formazioni Under 16 e Under 15, entrambe impegnate sul campo dell’Ascoli. In casa giocheranno invece l’Under 17 femminile contro il Buon Pastore, l’Under 14 Pro contro il Lecce e l’Under 13 contro il Don Carlo Misilmeri.

Il programma completo delle gare

Sabato 17 ottobre

Primavera: Palermo-Perugia, ore 15.00 – Stadio Antonio Cardinale, Capaci (5ª giornata Primavera 2, girone B).

Under 13 maschile: Palermo-Don Carlo Misilmeri, ore 15.30 – Sport Village Tommaso Natale, Palermo (1ª giornata Under 14 Regionale, girone C).

Domenica 18 ottobre

Under 14 Pro maschile: Palermo-Lecce, ore 10.00 – Sport Village Tommaso Natale, Palermo (1ª giornata, girone 1).

Under 15 maschile: Ascoli-Palermo, ore 11.00 – Centro Sportivo Picchio Village, Ascoli Piceno (6ª giornata, girone C).

Under 17 femminile: Buon Pastore-Palermo, ore 11.30 – Campo Pisani, Palermo (1ª giornata Under 14 Regionale Maschile, girone B, come indicato nel programma).

Under 16 maschile: Ascoli-Palermo, ore 13.00 – Centro Sportivo Picchio Village, Ascoli Piceno (6ª giornata, girone C).

Palermo Women: Palermo-ASD S. Antonio, ore 15.30 – Sport Village Tommaso Natale, Palermo (2ª giornata Serie C Femminile, girone D).

Under 17 maschile: Lazio-Palermo, ore 15.45 – Salaria Sport Village, Roma (6ª giornata, girone C)

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