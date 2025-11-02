Corriere dello Sport: “Pierozzi è il migliore. Le pagelle di Palermo-Pescara”

Come riporta Paolo Vannini sul “Corriere dello Sport”, il Palermo torna a incantare il “Barbera” con una prestazione da incorniciare. Dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Filippo Inzaghi si riscatta con una vittoria roboante per 5-0 contro il Pescara. La serata è illuminata da uno strepitoso Pierozzi, migliore in campo con due gol, un assist e una rete annullata, ma anche dalle prestazioni solide di Segre, Brunori e Joronen.

Nelle pagelle pubblicate da Paolo Vannini sul “Corriere dello Sport”, il giudizio complessivo sui rosanero è più che positivo: squadra aggressiva, ordinata e cinica sotto porta. Inzaghi, valutato con un 7, conferma di avere in mano un gruppo capace di reagire nei momenti difficili, mentre Vivarini incassa un pesante 5 per un Pescara che si scioglie dopo un buon avvio.

PALERMO (3-5-2): Joronen 6,5; Bereszynski 7 (34′ st Diakitè 6,5) Bani 6,5 (19′ st Peda 6) Ceccaroni 6,5; Pierozzi 8 Palumbo 6,5 (34′ st Vasic 6) Ranocchia 7 Gomes sv (16′ pt Segre 7) Augello 7; Pohjanpalo 6,5 Le Douaron 5,5 (1′ st Brunori 7). A disp.: Gomis, Bardi, Giovane, Blin, Corona, Veròli. All.: F. Inzaghi 7.

PESCARA (3-5-1-1): Desplanches 5,5; Capellini 5 Brosco 5 Corbo 5; Letizia 5,5 (29′ st Sgarbi sv) Dagasso 6,5 Brandes 5 (24′ st Squizzato 5,5) Valzania 5 (11′ st Okwonkwo 5,5) Corazza 5,5 (11′ st Cangiano 5); Caligara 5 (24′ st Meazzi 5,5); Di Nardo 6. A disp.: Saio, Tonin, Graziani, Gravillon, Vinciguerra, Giannini, Berardi. All.: Vivarini 5.

ARBITRO: Zanotti di Rimini, 6.