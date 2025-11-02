Corriere dello Sport: “Che festa al Barbera”

Una celebrazione degna della storia del club. Come racconta Antonio La Rosa sul “Corriere dello Sport”, la partita del “Barbera” è stata il culmine dei festeggiamenti per i 125 anni del Palermo, una ricorrenza che ha abbracciato tutta la città con entusiasmo e partecipazione.

Il compleanno del club rosanero, come sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, è stato celebrato con una serie di iniziative che hanno coinvolto non solo i tifosi ma anche la grande famiglia del City Football Group, di cui il Palermo fa parte. Tra i momenti più significativi, i videomessaggi di auguri arrivati da stelle internazionali come il portiere Donnarumma del Manchester City e l’ex rosanero Alessandro Diamanti, oggi tecnico del Melbourne City Youth.

Il “Barbera” è stato il cuore pulsante della giornata: lo stadio ha accolto un pre-gara emozionante con la narrazione dell’attore palermitano Vincenzo Ferrera, che ha accompagnato le immagini storiche del club proiettate sui maxi-schermi. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il pubblico ha assistito anche a una spettacolare performance di una ballerina-acrobata e a una sfilata di glorie del passato, tra cui Toni, Sorrentino, Zauli e Bombardini. I quattro, in mattinata, avevano fatto tappa a Mondello per un bagno simbolico prima della grande serata.

Le “leggende” rosanero, protagoniste il giorno prima di un talk al Teatro Biondo e poi di un party a Villa Filippina, sono state accolte da una standing ovation del pubblico palermitano. Coinvolti anche i più piccoli: in Gradinata Superiore hanno trovato spazio gli striscioni realizzati dagli alunni delle scuole elementari cittadine, che hanno scritto a mano i loro auguri al club.

Un compleanno vissuto con orgoglio e appartenenza, nel segno della storia e del futuro, come evidenziato ancora una volta da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport: il Palermo ha festeggiato i suoi 125 anni con la passione di sempre, e con la consapevolezza di appartenere a una comunità che continua a sognare in rosanero.