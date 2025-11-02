Corriere dello Sport: “Che festa al Barbera”

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Una celebrazione degna della storia del club. Come racconta Antonio La Rosa sul “Corriere dello Sport”, la partita del “Barbera” è stata il culmine dei festeggiamenti per i 125 anni del Palermo, una ricorrenza che ha abbracciato tutta la città con entusiasmo e partecipazione.

Il compleanno del club rosanero, come sottolinea La Rosa sul Corriere dello Sport, è stato celebrato con una serie di iniziative che hanno coinvolto non solo i tifosi ma anche la grande famiglia del City Football Group, di cui il Palermo fa parte. Tra i momenti più significativi, i videomessaggi di auguri arrivati da stelle internazionali come il portiere Donnarumma del Manchester City e l’ex rosanero Alessandro Diamanti, oggi tecnico del Melbourne City Youth.

Il “Barbera” è stato il cuore pulsante della giornata: lo stadio ha accolto un pre-gara emozionante con la narrazione dell’attore palermitano Vincenzo Ferrera, che ha accompagnato le immagini storiche del club proiettate sui maxi-schermi. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il pubblico ha assistito anche a una spettacolare performance di una ballerina-acrobata e a una sfilata di glorie del passato, tra cui Toni, Sorrentino, Zauli e Bombardini. I quattro, in mattinata, avevano fatto tappa a Mondello per un bagno simbolico prima della grande serata.

Le “leggende” rosanero, protagoniste il giorno prima di un talk al Teatro Biondo e poi di un party a Villa Filippina, sono state accolte da una standing ovation del pubblico palermitano. Coinvolti anche i più piccoli: in Gradinata Superiore hanno trovato spazio gli striscioni realizzati dagli alunni delle scuole elementari cittadine, che hanno scritto a mano i loro auguri al club.

Un compleanno vissuto con orgoglio e appartenenza, nel segno della storia e del futuro, come evidenziato ancora una volta da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport: il Palermo ha festeggiato i suoi 125 anni con la passione di sempre, e con la consapevolezza di appartenere a una comunità che continua a sognare in rosanero.

Ultimissime

Gazzetta dello Sport: “Palermo risorge”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Palermo Primavera, serve una scossa: contro l’Avellino per ritrovare fiducia

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Giornale di Sicilia “Bani leader, Palumbo dipinge, Ranocchia c’è. Le pagelle di Palermo-Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Giornale di Sicilia: “Palermo, il regalo più bello. Che manita al Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

Tragedia in Coppa, malore in campo | “E’ deceduto in ospedale”: giocatori sconvolti

Marco Fanfani Novembre 2, 2025