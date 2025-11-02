L’orgoglio potente del Palermo: la risposta perfetta in una notte di festa

Come scrive Tullio Calzone sul “Corriere dello Sport”, «un altro Palermo esiste. Ed è travolgente». La vittoria sul Pescara, oltre a valere tre punti, rappresenta una dichiarazione di forza e identità. Dopo due pareggi sofferti e qualche passo falso, la squadra di Inzaghi ha risposto sul campo a chi aveva sollevato dubbi, mostrando un calcio famelico e organizzato, nel segno della determinazione.

Nel suo editoriale, Calzone sul Corriere dello Sport sottolinea come la verità stia nel mezzo: questo Palermo forse non “ammazzerà” il campionato, ma certamente non può essere relegato al ruolo di comprimario nella corsa playoff. Il 5-0 inflitto agli abruzzesi al “Barbera” ha dissipato ogni incertezza, in un clima di festa che i rosanero hanno onorato con intensità e qualità.

Il Pescara di Vivarini, inizialmente pericoloso, si è progressivamente arreso allo strapotere tecnico e mentale dei siciliani, travolto da una squadra capace di abbinare concretezza e spettacolo. Come evidenzia ancora Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la sconfitta di Catanzaro non aveva scosso abbastanza l’ambiente, ma la “battaglia” con il Monza aveva lasciato interrogativi. La reazione è arrivata forte e chiara: il Palermo ha ritrovato orgoglio, solidità e quella mentalità vincente che da sempre contraddistingue le squadre allenate da Inzaghi, tecnico insaziabile e meticoloso.

Una prova che conferma le potenzialità di un gruppo in crescita, pronto a rimanere stabilmente nelle zone alte della classifica, in un torneo che si preannuncia equilibrato e combattuto. «La risposta a tutto ciò è stata netta e inconfutabile», scrive Calzone sul Corriere dello Sport, sottolineando il ritorno della fiducia e delle idee in un collettivo che ha ancora margini di miglioramento.

Nella parte finale del suo commento, Tullio Calzone amplia lo sguardo sul campionato: in vetta c’è un Frosinone in forma, trascinato da Alvini, mentre il Modena resta agganciato al primo posto. In una Serie B così incerta e competitiva, il Palermo ha dimostrato di poter dire la sua con autorevolezza.

Una notte di orgoglio e rinascita, dunque, come la definisce Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, in cui il Palermo ha festeggiato i suoi 125 anni regalando alla sua gente la certezza più bella: questa squadra c’è, e vuole restare in alto.