Corriere dello Sport: “Inzaghi ritrova il Palermo. E il Pescara non ha scampo”

Nel segno della rinascita e del compleanno, il Palermo torna a sorridere con una vittoria larga e convincente. Come racconta Paolo Vannini sul “Corriere dello Sport”, i rosanero cancellano i dubbi nati dopo due sconfitte consecutive travolgendo il Pescara 5-0, in una serata di festa allo stadio “Barbera”.

All’interno della “Pink Week”, con la nuova maglia celebrativa e la splendida coreografia della Curva Nord, il Palermo di Inzaghi ha sfoderato una prestazione scintillante. Tuttavia, come sottolinea ancora Vannini sul Corriere dello Sport, l’avvio non è stato dei più semplici: nei primi venti minuti gli abruzzesi hanno sfiorato il vantaggio in tre occasioni con Di Nardo, Dagasso e Caligara, ma Joronen e Augello hanno evitato guai peggiori.

Poi è arrivato il cambio di ritmo. Da una rimessa laterale è nato il vantaggio che ha sbloccato il match e dato fiducia ai padroni di casa. Cinque gol “atipici”, come li definisce Vannini sul Corriere dello Sport, con una doppietta dello strepitoso Pierozzi, ora capocannoniere rosanero al pari di Pohjanpalo, autore anche di due assist e di un palo colpito. A completare la festa, le reti arrivate dalla panchina: Segre, subentrato all’infortunato Gomes, ha firmato il raddoppio; Brunori ha ritrovato il gol proprio contro la sua ex squadra nel giorno del suo compleanno; infine Diakitè ha chiuso la goleada con una splendida girata di testa su assist di Vasic.

Dal punto di vista tattico, Inzaghi ha schierato una formazione offensiva, con Ranocchia e Palumbo in cabina di regia e Bereszynski alla prima da titolare, avanzando Pierozzi nel ruolo di esterno alto. Dall’altra parte Vivarini ha tentato la carta Brandes, con Caligara alle spalle di Di Nardo, ma il centrocampo biancazzurro è stato travolto dalla pressione dei rosanero.

Come scrive in chiusura Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha trovato «il modo migliore per celebrare un compleanno», riscattando le recenti battute d’arresto e rilanciando la propria corsa in classifica con una prova di carattere e qualità.