Palermo, Inzaghi cambia rotta?

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il Palermo ha aperto una settimana che può segnare un punto di svolta nella gestione tecnica di Inzaghi. L’allenatore rosanero ha infatti iniziato ieri un ciclo di allenamenti particolarmente delicato per capire se sia il caso di intervenire sugli equilibri tattici, con la sfida di sabato contro la Carrarese (ore 19.30 al Barbera) che assume un peso specifico enorme. Come sottolinea Vannini nel Corriere dello Sport, i tre punti «servono come il pane» per rimettere in carreggiata una squadra che ha bisogno di risposte immediate.

Al momento, scrive ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, si va verso la conferma di Palumbo in cabina di regia e di Vasic come mezzala interna. Una scelta che darebbe continuità al lavoro delle ultime settimane, ma che resta appesa alle condizioni fisiche di Gomes. Il francese, come ricordato dal Corriere dello Sport nella ricostruzione di Vannini, deve ancora smaltire la lussazione alla spalla: il suo eventuale recupero sarebbe prezioso per irrobustire un centrocampo che ha spesso sofferto nei momenti chiave delle gare.

La gestione delle prossime sedute dirà se Inzaghi dovrà rivedere qualcosa o se potrà contare sul rientro del mediano ex City, pedina ritenuta fondamentale per dare equilibrio e protezione alla squadra.