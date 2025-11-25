Sampdoria, Coda decide dal dischetto: Juve Stabia ko a Marassi. Gli highlights

GENOVA — La Sampdoria ritrova il successo e respira, mentre la Juve Stabia conferma tutte le difficoltà lontano da casa. Nel posticipo di Marassi, la squadra di Abate cade 1-0 contro i blucerchiati, come riportato da Claudio Baffico sul Corriere dello Sport, incappando nella terza sconfitta consecutiva esterna e mostrando ancora una volta fragilità nella gestione dei momenti chiave.

Crisi Juve Stabia, ossigeno Samp: il racconto di Baffico

Come evidenziato da Claudio Baffico sul Corriere dello Sport, il cammino in trasferta della Juve Stabia resta un problema aperto: un solo punto nelle ultime quattro gare lontano da casa. Dall’altra parte, la Sampdoria del tandem Gregucci-Foti interrompe un digiuno di cinque giornate e coglie la prima vittoria della loro gestione, grazie alla freddezza di Massimo Coda dagli undici metri.

Primo tempo tra proteste e occasioni

Allo stadio Ferraris il clima è teso: il pubblico doriano protesta apertamente, come ricordato da Claudio Baffico nel Corriere dello Sport, sintomo di un ambiente scosso dai risultati. Sul campo, però, la Sampdoria amministra con ordine il primo tempo, sfiorando il vantaggio con una traversa di Depaoli, complice una traiettoria imprevedibile che sorprende Confente.

Benedetti mette in costante difficoltà la mediana campana, mentre la Juve Stabia prova a reagire con Candellone, ben murato da Ghidotti. Si va al riposo sullo 0–0, in una fase in cui — come sottolinea ancora Claudio Baffico sul Corriere dello Sport — i campani appaiono compassati e poco reattivi.

Il Var cambia tutto: rigore e rosso

Nella ripresa arriva l’episodio che spacca la gara: Ruggero atterra Vulikic in area. L’arbitro Zufferli, richiamato dal Var, concede il rigore e sventola il secondo giallo al difensore. Dal dischetto Coda non sbaglia: è il quinto centro stagionale, quello che vale tre punti e che condanna la Juve Stabia, come raccontato da Claudio Baffico sulle pagine del Corriere dello Sport, all’ennesimo stop esterno.