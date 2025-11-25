Palermo, allarme blackout: sette gol subiti nello stesso quarto d’ora

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Paolo Vannini, torna a puntare il dito su un tema ormai ricorrente nella stagione del Palermo: quei pochi minuti che rovinano intere partite. Secondo quanto evidenziato da Vannini sul Corriere dello Sport, più della metà dei 12 gol subiti tra campionato e Coppa Italia arriva nel quarto d’ora finale del primo tempo, spesso mentre la squadra controlla il gioco senza apparenti segnali di sofferenza. Distrazioni pesanti, annota ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, che hanno compromesso punteggi e inerzia, con il Palermo in difficoltà anche nel concretizzare le fasi di dominio.

L’ultimo episodio è il gol di Tiritiello a Chiavari: un inserimento evitabile, arrivato mentre già si pensava all’intervallo. È il settimo gol subito tra il 34’ e il 45’, una tendenza ormai evidente, come ricostruito da Vannini sul Corriere dello Sport. La difesa di Inzaghi parte sempre bene—la porta è rimasta inviolata nei primi 30 minuti in tutte le 15 partite stagionali—ma poi cede nel momento peggiore. Dalla doppietta incassata in 4 minuti a Udine (Zaniolo e Miller, complice un errore di Giovane), passando per il colpo di Blesa a Cesena, fino ai crolli recenti: Cissé al 47’ a Catanzaro, il contropiede di Dany Mota contro il Monza, l’accelerazione di Cacciamani della Juve Stabia e l’inserimento di Tiritiello che ha anticipato quattro rosanero.

È su questo “blackout” che Inzaghi dovrà intervenire, perché una squadra già fragile non può permettersi di andare sotto sempre nello stesso modo. La solidità, ricorda ancora il Corriere dello Sport citando Paolo Vannini, è stata la base del progetto rosanero. Per questo fa ancora più rabbia concedere simili regali. Le migliori prestazioni sono arrivate quando il Palermo ha sbloccato presto i match, mettendo il gioco sul binario più congeniale.

Per onestà statistica, Vannini sottolinea anche un dato favorevole: esiste un “minuto rosa”. È il 13’ della ripresa, quello del pari di Pohjanpalo a Chiavari e dei gol di Pierozzi contro Spezia e Pescara. Piccoli indizi di una squadra che, pur con difetti evidenti, ha ancora meccanismi che funzionano.