Palermo, attacco sterile: Pohjanpalo è solo. Inzaghi senza alternative vere

L’analisi firmata da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia fotografa con precisione chirurgica il momento più preoccupante del Palermo: dopo 13 giornate, Inzaghi non ha ancora trovato un reparto offensivo affidabile. Come sottolinea Orifici sul Giornale di Sicilia, l’unica certezza si chiama Joel Pohjanpalo, un “fiore nel deserto” in un attacco che fatica a incidere nonostante la guida di un allenatore che di gol ha fatto la propria biografia.

L’immagine fornita dal Giornale di Sicilia attraverso l’analisi di Orifici è impietosa: Pohjanpalo si ritrova spesso isolato, costretto a lottare da solo tra le maglie avversarie per costruirsi occasioni utili. Eppure, nonostante un contesto sfavorevole, il finlandese ha partecipato da protagonista a 7 dei 16 gol stagionali del Palermo: 5 reti e 3 assist, pari a un impressionante 50% di incidenza offensiva. Numeri che diventano ancora più evidenti se confrontati con quelli dei compagni.

Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia ricorda come soltanto due degli altri attaccanti siano andati a segno: Le Douaron (contro il Bari) e Brunori (nel 5-0 al Pescara). Troppo poco per due giocatori centrali nel progetto tecnico. Le Douaron, arrivato in pompa magna e pagato 4 milioni, incide solo a tratti. Brunori, secondo miglior marcatore della storia rosanero nell’era recente, non trova continuità da oltre un anno.

La gara contro l’Entella ha rappresentato un’altra fotografia eloquente: Brunori è rimasto in panchina per 90 minuti, escluso sia dall’undici titolare sia dai cambi, con Inzaghi che gli ha preferito Corona. Una scelta che, come evidenziato ancora da Orifici sul Giornale di Sicilia, certifica il momento difficilissimo dell’italo-brasiliano.

I numeri sono impietosi. Brunori ha giocato 10 delle 13 partite, ma solo 4 da titolare. Le Douaron è sempre stato impiegato, ma ha inciso poco: per entrambi, la percentuale di partecipazione al gol è ferma al 13%. Inzaghi continua a mischiare le carte, ma nessuno dei tre riesce a scalare posizioni nelle gerarchie.

E pensare che nelle stagioni precedenti l’attacco era stato il valore aggiunto. L’anno passato il Palermo aveva chiuso con il secondo miglior reparto della Serie B grazie ai 9 gol di Brunori, ai 9 di Pohjanpalo e ai contributi di Le Douaron, Insigne, Henry, Di Francesco e Di Mariano. Due anni fa erano stati addirittura 33 i gol firmati dagli attaccanti, trascinati dai 17 centri di Brunori.

Oggi tutto questo manca. La conclusione del Giornale di Sicilia, nel commento firmato da Salvatore Orifici, è chiara: a questa squadra serve un partner vero per Pohjanpalo. Che sia Le Douaron, Brunori o Corona, per Inzaghi la ricerca delle certezze passa soprattutto dal reparto avanzato.