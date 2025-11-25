Palermo, bilancio in rosso: Inzaghi meglio di Dionisi e peggio di Corini

Secondo l’analisi di Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo arriva al primo terzo di stagione con un bilancio tutt’altro che in linea con le ambizioni estive. I numeri raccontati da Arena sul Giornale di Sicilia parlano chiaro: i rosa stanno facendo peggio rispetto a due anni fa e solo leggermente meglio rispetto alla scorsa stagione. Con 25 partite ancora da giocare c’è tempo per recuperare, ma – come avverte Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia – serve un cambio di passo immediato per evitare il rischio concreto di restare fuori dalla corsa alla promozione diretta.

Dopo 13 giornate il Palermo di Inzaghi ha raccolto 20 punti, vinto cinque gare, segnato 16 gol e incassati 10. Un bottino che vale il sesto posto e otto marcatori diversi, ma che risulta molto lontano dalle aspettative del precampionato. L’avvio sprint aveva lasciato intravedere una squadra pronta a stabilizzarsi nelle prime posizioni, ma le settimane successive – evidenzia ancora il Giornale di Sicilia attraverso l’analisi di Arena – hanno raccontato un copione decisamente differente.

Il confronto con le gestioni precedenti è impietoso. Nel 2023/24 il Palermo di Corini, dopo 13 giornate, aveva già 22 punti (+2 rispetto a Inzaghi), sette vittorie (+2), 18 gol fatti (+2) e gli stessi 10 subiti. Non solo: occupava la terza posizione (+3) e aveva mandato in gol undici giocatori diversi (+3). Numeri più brillanti, favoriti anche da una concorrenza meno feroce e da una fase offensiva più produttiva.

Ancora più netto il paragone con il 2024/25 targato Dionisi: 17 punti (-3 rispetto a Inzaghi), quattro vittorie (-1), 14 gol fatti (-2) e 11 subiti (+1), settimo posto (-1) e otto marcatori diversi, lo stesso dato attuale. Quella rivoluzione estiva, ricorda Arena sul Giornale di Sicilia, avrebbe dovuto segnare una rottura con la stagione flop precedente, ma i miglioramenti restano minimi.

Un altro tema sottolineato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia riguarda la cronica difficoltà del Palermo nel finale di girone d’andata. Negli ultimi due anni, dalla 14ª alla 19ª giornata, i rosa hanno raccolto 9 punti nel 2023/24 e appena 7 nel 2024/25. Un rendimento simile oggi non basterebbe a colmare il distacco dalla vetta.