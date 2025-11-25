Palermo, Ranocchia rientra: Inzaghi valuta la mediana per la Carrarese

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo è tornato ieri pomeriggio ad allenarsi a Torretta per preparare la sfida casalinga contro la Carrarese, in programma sabato alle 19.30 al Barbera. Una settimana che, come evidenziato da Radicini sul Giornale di Sicilia, servirà a individuare soluzioni alle criticità emerse nell’ultima uscita esterna contro l’Entella, un pareggio che ha lasciato molti rimpianti nella gestione e nella continuità di gioco.

Il Giornale di Sicilia, attraverso l’analisi firmata da Massimiliano Radicini, sottolinea come il rientro di Ranocchia – nuovamente disponibile dopo aver scontato la squalifica – possa rappresentare un contributo rilevante per Inzaghi. La sua presenza offre un’opzione in più in una fase in cui le rotazioni erano state ridotte al minimo, condizionando la precedente sfida.

Restano invece da valutare i recuperi di Gomes e Gyasi. Le prospettive sono più favorevoli per Gomes, fermo dallo scorso 1° novembre dopo la lussazione alla spalla sinistra rimediata contro il Pescara: il francese sta seguendo un protocollo conservativo da oltre tre settimane e potrebbe rientrare a breve. Più complicata, come ricordato ancora da Radicini sul Giornale di Sicilia, la situazione di Gyasi, fuori dal 17 ottobre per una lesione muscolare, il cui rientro nell’immediato appare poco probabile.

Il reintegro di Ranocchia restituisce comunque profondità alla mediana, ma resta da capire se Inzaghi sceglierà di schierarlo dal primo minuto o se preferirà confermare la coppia Vasic-Blin, che a Chiavari aveva offerto equilibrio e solidità complessiva.