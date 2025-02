Palermo in crisi, dieci sconfitte in campionato: Dionisi ancora al suo posto

Il Palermo raggiunge la doppia cifra di sconfitte in campionato dopo il ko interno contro il Pisa, un risultato che certifica le enormi difficoltà di una stagione iniziata con grandi aspettative e che, a inizio febbraio, sembra ormai compromessa. Come evidenziato da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il cammino dei rosanero è ben lontano da quello immaginato a inizio anno, con una squadra che ora deve lottare per salvare almeno un posto nei playoff.

L’ultima sconfitta, la quarta stagionale al Barbera, conferma il momento negativo del Palermo, che si ritrova a 23 punti di distanza dalla promozione diretta e con un distacco di 18 lunghezze dallo Spezia. Un divario pesante, che ridimensiona in maniera definitiva le ambizioni della squadra.

Una stagione da dimenticare

La partita contro il Pisa è stata l’ennesima dimostrazione delle difficoltà della squadra, incapace di reagire e di trovare soluzioni ai propri limiti. Anche i tentativi di rimonta, come quelli visti contro il Cosenza, si sono rivelati sterili: in 12 occasioni in cui il Palermo si è trovato in svantaggio, solo due volte è riuscito a pareggiare.

Nonostante questo trend negativo, al momento la posizione di Alessio Dionisi non sembra a rischio. La società continua a puntare su di lui, nonostante il copione della stagione stia seguendo la stessa trama ripetuta più volte: un inizio difficile, promesse di correzioni, ma senza miglioramenti tangibili sul campo.

Le ultime 14 giornate e la necessità di un cambio di rotta

Per il Palermo, le ultime 14 partite di campionato saranno decisive per cercare di ottenere almeno il massimo possibile da un’annata difficile. La squadra, però, deve ancora trovare una vera identità e una stabilità che finora è mancata.

Dionisi è chiamato a invertire la rotta, sia sul piano dei risultati che su quello della gestione della squadra. Il passaggio al 3-5-2, che sembrava poter rappresentare una svolta, non ha dato continuità. La mancanza di un’identità chiara e di una solidità mentale pesa, e con i nuovi innesti, tra cui Pohjanpalo e il portiere in arrivo Audero, la speranza è che il Palermo possa finalmente cambiare passo.