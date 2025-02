Palermo, Desplanches sotto accusa

Il Palermo sperava di poter contare su un Desplanches in grado di riscattarsi dopo un periodo di involuzione, ma il giovane portiere ha commesso un altro errore pesante, il quarto stagionale, che ha contribuito alla sconfitta contro il Pisa. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, il numero uno rosanero ha visto le sue recenti esclusioni come un’opportunità per rilanciarsi, ma l’ultima prestazione ha sollevato nuovi dubbi sulla sua tenuta mentale e sulla capacità di imparare dagli sbagli.

Un rendimento altalenante e troppe incertezze

L’ambiente rosanero ha subito mostrato un certo scetticismo dopo l’errore contro il Pisa, quando Desplanches ha permesso a Lind di segnare con un tiro centrale. Il portiere dell’Under 21 aveva già mostrato incertezze nelle partite contro Carrarese, Sassuolo e Cittadella, concedendo gol evitabili e commettendo errori tecnici che hanno inciso negativamente sulle prestazioni della squadra.

L’errore contro il Pisa, però, è stato particolarmente grave: un passaggio sbagliato in uscita che ha permesso all’avversario di intercettare il pallone e concludere con facilità. Il gol subito ha evidenziato la fragilità del giovane portiere, che sembra soffrire la pressione di un ruolo delicato.

Audero vicino al Palermo: la società accelera per un nuovo portiere

Proprio per questo motivo, il Palermo ha accelerato nella trattativa per Emil Audero, portiere del Como, per garantire maggiore stabilità e sicurezza tra i pali. L’idea iniziale era quella di affiancare a Sirigu un terzo portiere affidabile, ma la situazione attuale ha spinto il club a cercare un estremo difensore di livello, in grado di competere per un posto da titolare.

La possibilità di vedere Audero tra i pali già nelle prossime giornate è concreta, con il Palermo che vuole evitare di compromettere ulteriormente la propria stagione a causa di errori individuali nel reparto arretrato.

Le prossime ore saranno decisive per definire il futuro del ruolo di portiere, ma una cosa appare chiara: dopo l’ennesimo errore, il posto di Desplanches tra i pali è tutt’altro che garantito.