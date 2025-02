Gds: “Palermo, oggi le visite mediche per Pohjanpalo. Osti al lavoro anche su Audero e Mazzitelli”

È il giorno delle visite mediche per Joel Pohjanpalo, ormai virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’accordo con il Venezia è stato raggiunto nella tarda serata di venerdì per una cifra vicina ai 5 milioni di euro. L’attaccante finlandese firmerà un contratto di tre anni e mezzo con opzione per un quarto anno a cifre di livello per la Serie B, con un ingaggio che potrà superare il milione di euro a stagione, a cui si aggiungeranno bonus e premi in caso di promozione in Serie A.

Una trattativa complessa, ma chiusa con successo

La negoziazione è stata lunga e caratterizzata da fasi alterne, sia per la definizione del prezzo del cartellino, sia per la necessità del Venezia di trovare un sostituto prima di dare il via libera definitivo al trasferimento. Tuttavia, il Palermo è riuscito a chiudere l’operazione nei tempi previsti. Pohjanpalo è atteso in città tra lunedì e martedì, giorno in cui la squadra tornerà ad allenarsi al Palermo CFA per preparare la trasferta di La Spezia.

Osti al lavoro per altri rinforzi: Audero e Mazzitelli

Come evidenziato da Radicini, il mercato del Palermo non si chiude qui. Il ds Carlo Osti è al lavoro per portare in rosanero altri elementi utili a completare la rosa a disposizione di Alessio Dionisi.

L’obiettivo principale ora è Emil Audero, portiere del Como, considerato il profilo ideale per aumentare la competitività nel ruolo. La trattativa non è semplice, ma si lavora per trovare la formula giusta prima della chiusura del mercato.

A centrocampo, invece, il nome caldo resta Luca Mazzitelli, che potrebbe rappresentare un’occasione importante per il Palermo. Il club ha avviato i contatti con il Como, ma il giocatore sta valutando anche altre proposte dalla Serie A.

In uscita, invece, è ormai definito il ritorno di Thomas Henry al Verona, con la possibilità che venga girato successivamente alla Salernitana. In difesa, dopo l’addio di Ionut Nedelcearu, potrebbe arrivare un altro rinforzo, anche se per il momento non si registrano sviluppi concreti.

Il Palermo, dunque, si prepara a chiudere il mercato con movimenti mirati, puntando a migliorare la squadra in ruoli chiave per provare a invertire la rotta in campionato.