Tuttosport: “Oggi Pohjanpalo sbarca a Palermo. Tutte le trattative del giorno in B”

Il Palermo si prepara ad accogliere ufficialmente Joel Pohjanpalo, che oggi sosterrà le visite mediche prima di firmare un contratto fino al 2029 con il club rosanero. Come riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, il trasferimento è stato chiuso con il Venezia per circa 5 milioni di euro, mentre il bomber finlandese percepirà 2 milioni di ingaggio in caso di promozione in Serie A.

Ora, il Palermo lavora per completare gli ultimi tasselli della rosa prima della chiusura del mercato. Emil Audero, portiere classe 1997, è il principale obiettivo per rinforzare il reparto, viste le difficoltà tra i pali evidenziate in questa stagione. La trattativa con il Como è in corso, così come quella per il centrocampista Luca Mazzitelli (29 anni), anche lui di proprietà del club lariano.

Le altre trattative di Serie B

Anche le altre squadre della cadetteria sono attive sul mercato nelle ultime ore di trattative.

Spezia: dopo l’arrivo di Gianluca Lapadula, il club ligure valuta l’opzione di riportare in Italia Daniele Rugani (30 anni), attualmente in forza all’Ajax, ma con poco spazio sotto la guida di Farioli.

Sassuolo: affondo per Antonio Palumbo (28 anni, Modena), dopo che il club emiliano aveva già rifiutato le offerte della Sampdoria. I neroverdi trattano anche con la Lazio per il centrocampista Toma Basic (28 anni).

Bari: ufficializzato l’arrivo dell’uruguaiano Gaston Pereiro (29 anni), che ha rescisso con il Genoa. Ora il club pugliese punta su Giulio Maggiore (26 anni, Salernitana), ormai fuori dal progetto tecnico di Breda.

Sampdoria-Modena: in lavorazione uno scambio di prestiti tra Fabio Abiuso (21 anni), destinato ai blucerchiati, e il difensore croato Stipe Vulikic (24 anni), che farebbe il percorso inverso.

Cremonese: interessa Mattia Valoti (31 anni, Monza), con cui Stroppa aveva già lavorato nella promozione in Serie A dei brianzoli. L’operazione potrebbe essere facilitata dalla cessione di Buonaiuto al Padova.

Brescia: ufficializzato il prestito dell’ala destra Luca D’Andrea (20 anni, Sassuolo), che finora ha trovato poco spazio in prima squadra.

Juve Stabia: il club campano è vicino all’attaccante Edgaras Dubickas (26 anni, Feralpisalò), che in questa stagione ha collezionato 21 presenze, 5 gol e 1 assist.

Reggiana-Cesena: duello per Flavio Russo (20 anni, Sassuolo), con gli emiliani in vantaggio. La Reggiana lavora anche per chiudere l’arrivo del terzino sinistro Marco Sala (25 anni, Como).

Con la chiusura del mercato imminente, i club di Serie B stanno accelerando le trattative per completare le rose e affrontare al meglio la seconda parte della stagione.