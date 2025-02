Di Marzio: “Palermo, Pohjanpalo è arrivato al J Medical per le visite mediche”

Palermo-Phjanpalo, ci siamo. Come riportato da Gianluca Di Marzio l’attaccante, che non è stato convocato per l’ultima gara del Venezia al Bluenergy Stadium contro l’Udinese, è al J Medical per le visite mediche con i rosanero.

Successivamente si passerà alla firma del contratto e infine all’annuncio ufficiale. Per quanto riguarda le cifre, l’operazione si è conclusa sulla base di 4 milioni e 750 mila euro.

Di seguito una clip pubblicata dal noto giornalista:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com