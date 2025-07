Palermo, il cuore oltre la rivalità: la Curva Nord 12 vicina ai tifosi del Catania dopo l’incidente

Nonostante l’accesa rivalità sportiva, la Curva Nord 12 del Palermo ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza ai tifosi del Catania coinvolti nel grave incidente stradale avvenuto nelle scorse ore nei pressi di Salerno, mentre si recavano in Umbria per seguire la squadra in ritiro.

Tragedia sfiorata per un gruppo di tifosi del Catania. Due ultrà in prognosi riservata

«Oltre la rivalità. Forza ultras, non mollate. Oltre i colori», si legge nel messaggio pubblicato sui canali social del gruppo ultras rosanero, accompagnato da una grafica con i colori del Palermo. Un gesto significativo, che dimostra come la solidarietà possa andare ben oltre il tifo e i campanilismi, soprattutto in momenti così delicati.

Due tifosi etnei risultano attualmente ricoverati in prognosi riservata all’ospedale di Polla. La società Calcio Catania ha comunicato di essere in contatto con la questura di Perugia per valutare se proseguire o meno con le attività previste nel ritiro.

Nel frattempo, da Palermo arriva un segnale di sportività e umanità.