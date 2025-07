Palermo, squadra in vetta: giornata di relax al Plateau Rosa

Dopo dodici giorni consecutivi di lavoro intenso nel ritiro di Chatillon, e tre test amichevoli utili a saggiare la condizione fisica, il Palermo si è concesso una giornata di completo riposo nella giornata di venerdì 25 luglio.

La squadra rosanero, su decisione di mister Inzaghi, ha avuto l’intera giornata libera. Per l’occasione, i calciatori ne hanno approfittato per un’escursione in alta quota, raggiungendo il Rifugio Guide del Plateau Rosa, a quota 3500 metri, sul confine italo-svizzero, nel cuore della Valtournenche.

Immersi nella nebbia e nella neve estiva, tra selfie, risate e momenti di relax condivisi, i giocatori hanno consolidato ulteriormente quello spirito di gruppo che sta caratterizzando questa prima parte del ritiro. Un’occasione utile non solo per ricaricare le batterie, ma anche per fare squadra fuori dal campo.

Il programma riprenderà nella giornata di sabato 26 con una nuova sessione di allenamento e, soprattutto, con la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Antonio Palumbo, nuovo volto del centrocampo rosanero.