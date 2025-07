Tragedia sfiorata per un gruppo di tifosi del Catania. Due ultrà in prognosi riservata

Tragedia sfiorata per un gruppo di tifosi del Catania partiti dalla Curva Sud: il pulmino su cui viaggiavano per raggiungere Norcia, sede del ritiro precampionato della squadra, è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi di Salerno.

Due sostenitori etnei sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Polla, dove attualmente si trovano ricoverati in prognosi riservata.

La società Calcio Catania, in stretto contatto con la questura di Perugia, sta valutando in queste ore se confermare o rinviare gli allenamenti e gli eventi previsti per la giornata di domani nel ritiro umbro.

Chiedi a ChatGPT