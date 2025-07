Ufficiale, Lores Varela torna a Palermo: firma con l’Athletic Club

L’Athletic Club Palermo ha annunciato l’ingaggio di Ignacio Lores Varela. L’uruguaiano classe 1991 torna in Sicilia undici anni dopo l’esperienza in Serie A con il Palermo, riportando entusiasmo e qualità in casa rosanero.

«Dopo undici anni torno a Palermo, una città che porto sempre nel cuore – ha dichiarato Lores Varela – Ho trovato nell’Athletic Club una vera famiglia, con persone umili e passionali. La fiducia di Perinetti e Clemente ha riacceso in me una fiamma che si stava spegnendo. Sono pronto a dare tutto per mister Ferraro e per i compagni più giovani».

Parole confermate da Giorgio Perinetti, direttore generale del club: «Il ritorno di Lores è un segnale forte. Ha sposato il nostro progetto con entusiasmo e sarà un valore aggiunto per la squadra».

Entusiasta anche il direttore sportivo Giampiero Clemente: «Professionista di esperienza e carisma, incarna perfettamente lo spirito dell’Athletic Club Palermo. La sua presenza sarà fondamentale dentro e fuori dal campo».