Serie C 2025/2026, ufficiali i tre gironi: ecco la composizione completa

Il Consiglio Direttivo di Lega, riunitosi in data 25 luglio 2025, ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato di Serie C Sky Wifi per la stagione sportiva 2025/2026. Tre i raggruppamenti definiti, con alcune conferme e diverse novità.

Girone C ricco di derby e rivalità accese nel Sud: ci saranno Catania, Salernitana, Crotone, Benevento, Casertana, Foggia, Trapani e Cosenza, insieme a realtà consolidate come Monopoli, Cerignola e Giugliano.

GIRONE A

ALBINOLEFFE

ALCIONE MILANO

ARZIGNANO VALCHIAMPO

CITTADELLA

DOLOMITI BELLUNESI

GIANA ERMINIO

INTER U23

L.R. VICENZA

LECCO

LUMEZZANE

NOVARA

OSPITALETTO FRANCIACORTA

PERGOLETTESE

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

RENATE

TRENTO

TRIESTINA

UNION BRESCIA

VIRTUS VERONA

GIRONE B

AREZZO

ASCOLI

BRA

CAMPOBASSO

CARPI

FORLÌ

GUBBIO

GUIDONIA MONTECELIO

JUVENTUS NEXT GEN

LIVORNO

PERUGIA

PIANESE

PINETO

PONTEDERA

RAVENNA

RIMINI

SAMBENEDETTESE

TERNANA

TORRES

VIS PESARO

GIRONE C

ATALANTA U23

AUDACE CERIGNOLA

AZ PICERNO

BENEVENTO

CASARANO

CASERTANA

CATANIA

CAVESE

COSENZA

CROTONE

FOGGIA

GIUGLIANO

LATINA

MONOPOLI

POTENZA

SALERNITANA

SIRACUSA

SORRENTO

TEAM ALTAMURA

TRAPANI

Tra le novità più attese, la presenza della Salernitana nel Girone C, appena retrocessa dalla B, e l’inserimento di ben tre squadre U23: Inter, Juventus e Atalanta.

Il campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26 partirà a fine agosto e si preannuncia già altamente competitivo.