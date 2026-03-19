Giornale di Sicilia: “Palermo, difesa in tilt: errori e numeri preoccupano Inzaghi”

Le certezze difensive del Palermo iniziano a vacillare proprio nel momento più delicato della stagione. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raccolto appena un punto tra Monza e Juve Stabia, pagando soprattutto le disattenzioni della retroguardia.

Un dato che preoccupa più della classifica stessa. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come la difesa, fino a poco tempo fa la migliore del campionato, abbia improvvisamente perso solidità, mostrando insicurezze e difficoltà nei duelli individuali.





Emblematico il rendimento recente: cinque gol subiti in due partite, mai accaduto in stagione. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, anche Joronen non è apparso impeccabile, tra il rigore causato contro la Juve Stabia e il gol subito sul primo palo da Mosti. Numeri che hanno fatto scivolare il Palermo al quarto posto nella classifica delle migliori difese.

Il dato più significativo riguarda però il rapporto tra tiri concessi e gol subiti. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, Monza e Juve Stabia hanno calciato complessivamente 14 volte, trovando la porta in nove occasioni e segnando ben cinque reti. Una percentuale troppo alta, aggravata dal fatto che il portiere rosanero è stato raramente chiamato a interventi decisivi.

Gli errori sono spesso individuali, ma anche collettivi. Sul primo gol pesa la lettura sbagliata di Bani, mentre sul pareggio di Mosti la responsabilità è condivisa: Rui Modesto viene saltato, Pierozzi non chiude, Ceccaroni devia senza guardare e Augello non marca. Una catena di errori che fotografa il momento.

Eppure, qualche segnale positivo arriva proprio dalla difesa in fase offensiva. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il reparto arretrato ha già realizzato 12 gol in stagione, record in Serie B, confermandosi arma importante sui calci piazzati.

Adesso serve una reazione immediata. La trasferta di Padova rappresenta un banco di prova fondamentale: ritrovare solidità difensiva sarà decisivo sia per alimentare le residue speranze di promozione diretta sia per consolidare almeno il terzo posto in ottica playoff.