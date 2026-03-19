Giornale di Sicilia: “Palermo, incubo scontri diretti: numeri da retrovia tra le big”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 19, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (119)

C’è un dato che più di tutti racconta le difficoltà del Palermo in questa stagione: il rendimento negli scontri diretti. Come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero non sono mai riusciti a imporsi contro le squadre in lotta per i play-off, trasformando queste sfide in un vero e proprio tabù.

I numeri sono impietosi. Salvatore Orifici, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come il Palermo abbia raccolto appena 6 punti in 10 scontri diretti, frutto di 6 pareggi e 4 sconfitte. Un bottino che rappresenta il peggior rendimento tra le squadre di vertice.


Il pareggio contro la Juve Stabia è solo l’ultimo episodio di una lunga serie. Come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, anche al Barbera sono riuscite a fare punti squadre come Monza, Venezia, Frosinone e Modena, segnale di una difficoltà strutturale nei match ad alta intensità.

Il confronto con le dirette concorrenti è netto. Secondo Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, il Frosinone ha già conquistato 14 punti negli scontri diretti, ben otto in più del Palermo, mentre Monza e Venezia viaggiano su ritmi completamente diversi.

I brianzoli hanno totalizzato addirittura 23 punti in 10 sfide contro squadre di vertice, con una media da promozione diretta, mentre il Venezia si attesta a quota 20 punti in 9 partite. Il Palermo, invece, si ferma a una media di appena 0,54 punti a gara, troppo poco per ambire ai piani alti.

Un dato che pesa anche in prospettiva. Nelle ultime sette partite, infatti, ben quattro saranno scontri diretti. Servirà un cambio di passo immediato per non compromettere definitivamente la corsa al miglior piazzamento possibile.

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