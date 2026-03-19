Italia, allarme Tonali

“Allarme Tonali” in casa Italia alla vigilia dei playoff. Come riportato dal Corriere dello Sport, il ct Gattuso è pronto a diramare la lista dei convocati, ma deve fare i conti con una serie di problemi fisici che rischiano di complicare i piani. Il Corriere dello Sport evidenzia come l’uscita dal campo di Tonali al Camp Nou per un problema muscolare rappresenti una possibile tegola pesantissima. Ancora il Corriere dello Sport sottolinea l’emergenza che si è creata nelle ultime ore. E sempre il Corriere dello Sport rimarca come le prossime decisioni dello staff azzurro saranno determinanti.

“È scattato l’allarme per il ko di Tonali”, una situazione che verrà valutata nelle prossime ore ma che rischia di privare l’Italia di uno dei suoi pilastri a centrocampo. Dopo le assenze già registrate di Di Lorenzo e Verratti, si è aggiunto anche lo stop di Zaccagni, elemento utile soprattutto per garantire alternative offensive e cambi di modulo.





“Tonali è un pilastro”, sottolinea il Corriere dello Sport, evidenziando il peso specifico del centrocampista nel sistema di gioco azzurro. In caso di forfait, spazio al milanista Ricci, pronto a entrare nella lista dei 28-29 convocati.

Gattuso, nelle prossime ore, sarà impegnato in una riunione operativa con il proprio staff per definire le scelte definitive: “la riunione sarà delicata”, considerando le condizioni fisiche dei giocatori e l’importanza della sfida imminente.

Sul fronte Irlanda del Nord, il ct Michael O’Neill ha già ufficializzato la lista dei 28 convocati. Anche qui non mancano le assenze: fuori Bradley e Lewis per infortunio. Spicca però la presenza del giovane Kieran Morrison, 19 anni, ala delle riserve del Liverpool.

Curiosità: O’Neill ricopre un doppio incarico, guidando anche il Blackburn Rovers in Championship, con un impegno imminente contro il Middlesbrough.

L’Italia resta in attesa, con il nodo Tonali che potrebbe cambiare gli equilibri in vista di una sfida già delicata.