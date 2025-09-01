Palermo, chiuso il mercato estivo 2025/26: tutti i movimenti del club rosanero
Si è appena conclusa la sessione di calciomercato estiva 2025/26. Il Palermo è stata sicuramente una delle protagoniste in Serie B, cambiando molto ed effettuando numerose operazioni sia in entrata che in uscita. I rosanero, dopo le passata stagione negativa, in questa sessione di mercato avevano bisogno di un restauro della rosa, con l’esigenza di liberarsi di alcuni giocatori arrivati a fine ciclo e con un ingaggio ingombrante.
Mister Inzaghi sin da subito dà un segnale molto forte alla piazza, non convocando per il ritiro prestagionale Alessio Buttaro, Dimitrios Nikolaou, Valerio Verre, Francesco Di Mariano, Roberto Insigne e Dario Saric. Contestualmente molto buono l’operato del DS Carlo Osti, che si è mosso molto bene sia in uscita, riuscendo a piazzare i giocatori che non rientravano più nei piani del club, che in entrata, mettendo a segno un colpo da 10 con l’acquisto di Augello a parametro zero, acquistando profili da Serie A come Bani e Gyasi, e chiudendo la trattativa per l’arrivo del qualitativo trequartista Antonio Palumbo, tutte pedine che vanno ad aggiungersi ad una rosa già competitiva a disposizione di Filippo Inzaghi. Rosa che, però, è stata purtroppo privata di un suo titolare inamovibile come Giangiacomo Magnani, trasferitosi in prestito alla Reggiana a causa degli ormai noti problemi familiari che hanno costretto il difensore ad avvicinarsi verso casa.
Rivoluzionato il reparto portieri. Dopo il mancato riscatto di Audero, la cessione in prestito del giovane Desplanches e il grave infortunio di Gomis, i rosanero acquistano tra i pali gli svincolati Joronen e Bardi. Quest’ultimo, però, si è infortunato poche settimane dopo il suo arrivo a Palermo, lasciando a disposizione di mister Inzaghi soltanto Joronen e Di Bartolo.
Ecco nel dettaglio tutti i movimenti fatti dal Palermo sia in entrata che in uscita:
ACQUISTI
PATRYK PEDA – DALLA JUVE STABIA AL PALERMO – FINE PRESTITO
GIACOMO CORONA – DAL PONTEDERA AL PALERMO – FINE PRESTITO
DAVIDE VEROLI – DAL CAGLIARI AL PALERMO – PRESTITO CON OPZIONE E OBBLIGO DI RISCATTO
EMMANUEL GYASI – DALL’EMPOLI AL PALERMO – PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO
SAMUEL GIOVANE – DALL’ATALANTA AL PALERMO – PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO
FRANCESCO BARDI – DA SVINCOLATO AL PALERMO
JESSE JORONEN – DA SVINCOLATO AL PALERMO
TOMMASO AUGELLO – DAL CAGLIARI AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO
MATTIA BANI – DAL GENOA AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO
ANTONIO PALUMBO – DAL MODENA AL PALERMO – TITOLO DEFINITIVO
CESSIONI
SALVATORE SIRIGU – SVINCOLATO
THOMAS HENRY – DAL PALERMO AL VERONA – FINE PRESTITO
RAYYAN BANIYA – DAL PALERMO AL TRABZONSPOR – FINE PRESTITO
EMIL AUDERO – DAL PALERMO AL COMO – FINE PRESTITO
FRANCESCO CUTRONA – DAL PALERMO AL FRANCAVILLA- TITOLO TEMPORANEO
MANFREDI NESPOLA – DAL PALERMO ALL’ARZIGNANO – TITOLO TEMPORANEO
ALESSIO BUTTARO – DAL PALERMO AL FOGGIA – TITOLO TEMPORANEO
DARIO SARIC – DAL PALERMO ALL’ANTALYASPOR – PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO
FEDERICO DI FRANCESCO – DAL PALERMO AL CATANZARO – PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO
DIMITRIOS NIKOLAOU – DAL PALERMO AL BARI – TITOLO TEMPORANEO
GIANGIACOMO MAGNANI – DAL PALERMO ALLA REGGIANA – TITOLO TEMPORANEO
SEBASTIANO DESPLANCHES – DAL PALERMO AL PESCARA – TITOLO TEMPORANEO
KRISTOFFER LUND – DAL PALERMO AL COLONIA – PRESTITO CON OPZIONE
ROBERTO INSIGNE – DAL PALERMO ALL’AVELLINO – TITOLO DEFINITIVO
GIUSEPPE FELLA – DAL PALERMO ALLA CAVESE – TITOLO DEFINIITIVO
SAMUELE DAMIANI – DAL PALERMO ALLA TERNANA – TITOLO DEFINITIVO
GIUSEPPE AURELIO – DAL PALERMO ALLO SPEZIA – TITOLO DEFINITIVO
FRANCESCO DI MARIANO – DAL PALERMO AL MODENA – TITOLO DEFINITIVO
SIMON GRAVES – DAL PALERMO ALLO ZWOLLE – TITOLO DEFINITIVO