Esclusivo Palermo, i motivi del mancato ritorno di Marson

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Leonardo Marson al Palermo. L’estremo difensore infatti era pronto a rinnovare il proprio contratto con l’Avellino, per poi trasferirsi in rosanero con la formula del prestito secco.

A far saltare però la trattativa, secondo quanto raccolto in esclusiva da Ilovepalermocalcio.com, sarebbero state le visite mediche. Il Palermo infatti non si sarebbe “accontentato” dell’idoneità sportiva del calciatore fornita dall’Avellino, ma avrebbe voluto sottoporlo a nuovi accertamenti presso uno dei propri centri di riferimento (J-Medical o Villa Stuart, ndc).

Uno scenario di difficile attuazione a poche ore dalla chiusura del calciomercato e che avrebbe così fatto sfumare il possibile arrivo di un ulteriore rinforzo in un reparto già falcidiato dagli infortuni.