“Ha ripreso 4 kg”: l’allenatore sbotta in diretta | Il giocatore deve lavorare sul suo fisico

Una notizia che sta facendo il giro della Penisola. Il tecnico è infuriato mentre il giocatore sembra abbia preso ben 4 kg.

L’inizio di stagione è stato convincente e questo ha dato subito dato la sensazione di una squadra in salute. L’ultima gara, con un successo netto in trasferta, ha rafforzato la fiducia del gruppo e dell’ambiente. Nonostante qualche calo nella ripresa, la solidità non è mai venuta a mancare.

Dal punto di vista tattico, il primo tempo è stato dominato grazie a un pressing alto e a una gestione ordinata del possesso. Nel secondo, gli avversari hanno provato a chiudere gli spazi ma non sono riusciti a ribaltare l’inerzia del match. L’approccio è stato maturo e concreto e la squadra ha dato solamente segnali positivi.

L’allenatore ha fatto scelte precise anche nella gestione dei singoli. Uno dei protagonisti è partito dalla panchina per poi risultare decisivo con gol e assist, confermando che la profondità della rosa permette rotazioni senza abbassare il livello.

Un altro attaccante ha mostrato sacrificio e disponibilità, muovendosi tra le linee e dialogando con i compagni. Non ha trovato la via del gol, ma ha dimostrato di saper essere utile anche senza segnare. La sua partita è stata letta come un segnale positivo di crescita e maturità.

Il giovane talento

Non è mancata la sorpresa offerta da un giovane talento, capace di inserirsi con naturalezza nello schema di gioco e soprattutto nel campionato. La sua energia e il sinistro hanno colpito pubblico e staff. Per un ragazzo alla prima vera esperienza a certi livelli, l’impatto è stato oltre le attese.

Ma il tema più interessante emerso dal post partita riguarda la condizione fisica di una delle stelle del gruppo. L’allenatore ha infatti sottolineato come il giocatore abbia recuperato quattro chili rispetto al Mondiale, dove aveva perso massa e brillantezza. Un dettaglio che sta facendo la differenza.

La squadra e il giocatore coinvolto

Stiamo parlando di Xabi Alonso e del suo Real. Il tecnico spagnolo ha parlato apertamente della situazione di Kylian Mbappé, protagonista assoluto in queste prime giornate. Secondo il tecnico del Real Madrid, i chili ripresi hanno riportato il francese vicino alla forma ideale, restituendogli potenza e resistenza.

Il campo, infatti, parla chiaro: tre reti in due partite, tanta corsa e una presenza continua in zona offensiva. Accanto a lui, Vinicius, Rodrygo e Mastantuono completano un reparto che unisce talento ed equilibrio. Per Alonso, il Real Madrid sta beneficiando di un Mbappé tornato dominante, grazie anche a quei quattro chili recuperati secondo quanto riportato da TMW che ha raccolto le dichiarazioni del tecnico.