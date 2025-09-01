Pescara, idea Destro per rinforzare l’attacco

Settembre 1, 2025

Il Pescara, dopo il no di Petagna, in questa ultima ora di mercato è in cerca di un rinforzo in attacco da mettere a disposizione di mister Vivarini. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, prende infatti quota la candidatura di Mattia Destro una volta chiuso il mercato.

Classe ’91, Destro è attualmente svincolato, dopo la sfortunata avventura della passata stagione alla Reggiana, chiusa con una solo presenza. Adesso è sempre più concreta la possibilità di vederlo nuovamente in Serie B in questa stagione

 

