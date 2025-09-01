TMW: “Palermo, non ci sono i tempi per le visite mediche. Rischia di saltare Marson”
Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, il trasferimento del portiere Leonardo Marson dall’Avellino al Palermo rischia di saltare. Con gli infortuni di Francesco Bardi e Alfred Gomis, il club rosanero aveva individuato nel classe ’98 il rinforzo ideale per la porta, ma i tempi ristretti per effettuare le visite mediche al J Medical complicano la chiusura dell’operazione.
Nel frattempo, sul giocatore si è inserito il Latina in Serie C. Qualora l’affare non dovesse concretizzarsi, il Palermo potrebbe decidere di trattenere Francesco Di Bartolo, inizialmente in procinto di trasferirsi in prestito al Nuova Sondrio.