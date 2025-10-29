Giornale di Sicilia: “Segre e Ranocchia no, Pohja non brilla più. Le pagelle di Palermo-Monza”
Le pagelle firmate Luigi Butera per il Giornale di Sicilia raccontano una serata nera per il Palermo, travolto in casa dal Monza con un netto 3-0. Pochi si salvano tra i rosanero, con Joronen autore di una grande parata ma incolpevole sui gol subiti. Male la difesa, centrocampo in confusione e attacco ancora una volta sterile.
Joronen 6
La parata su Obiang è da fenomeno, poi forse si trova nella terra di nessuno quando Mota si presenta davanti a lui e lo trafigge. Anche sul secondo gol, il cross di Azzi gli passa davanti senza che riesca a intervenire. Nel finale prima salva su Azzi, poi non può nulla sullo stesso giocatore.
Pierozzi 5
Frenetico, forse anche troppo. Quando c’è da costruire si sposta come sempre sulla fascia, ma dura poco perché deve occuparsi di Keita Baldé, che spesso lo manda in confusione.
Peda 5
Altra serataccia. Parte bene, poi va in tilt. Si fa buggerare da Mota su un lancio lungo: non si può marcare così. Nella ripresa salva su Colpani, ma la sua partita resta macchiata.
Ceccaroni 5
Un salvataggio miracoloso su Mota quando Gomes e Pierozzi confezionano un patatrac lasciando un’autostrada ad Azzi. Anche lui però fa poco per arginare chi ha di fronte.
Diakité 5,5
Inizia con garra, si procura un paio di falli, ma fatica quando deve contenere Azzi. Poi vuole fare la guerra da solo e spesso va a sbattere il muso.
Segre 5
Si piazza a destra, ma nel suo primo tempo c’è davvero poco. Corre sempre a vuoto e la sua partita finisce prima del previsto.
Corona 6
Il carattere non gli manca, litiga con Izzo ma purtroppo non porta in dote gol.
Ranocchia 5
Tanti passaggi ravvicinati, ma soprattutto poca velocità di pensiero. Resta imbottigliato nel traffico del centrocampo e non è più il punto di riferimento che dovrebbe essere. Ci prova da fuori, ma senza fortuna. Nel finale lascia il campo.
(Blin sv)
Gomes 5,5
Per una ventina di minuti regge l’urto, poi comincia anche lui a soffrire. È l’unico che prova il cambio di passo. Un’incomprensione con Pierozzi poteva costare carissima. Con la squadra sotto di due gol, viene subito sostituito.
Palumbo 5
Ci mette tanta volontà, ma non cava un ragno dal buco.
Augello 5
Un po’ di spinta all’inizio, con qualche cross interessante. Poi perde d’intensità e non si riprende più. Anche stavolta non finisce la partita.
(Vasic sv)
Le Douaron 5
Un guizzo all’inizio, poi “litiga” con la palla come tante altre volte. La sua partita non decolla mai e la sostituzione è inevitabile.
Brunori 5
Fa poco e si divora anche un gol.
Pohjanpalo 5
Finché non gli arriveranno i palloni giusti può fare poco. Lotta come sempre, ma non riesce a dare quel qualcosa in più che servirebbe.
Allenatore Inzaghi 5
Si mette a cinque in mediana per trovare più equilibrio, ma la coperta diventa corta in avanti. C’è poca luce in campo. Le mosse per riprendere il doppio svantaggio sanno di disperazione e non pagano.
Arbitro Sacchi 6
Manca subito un cartellino per Izzo e un corner per il Palermo. Tollera troppe perdite di tempo, ma nel complesso non fa danni.