Giornale di Sicilia: “Palermo, che mazzata. Il Monza lo spazza via”

Dopo la prima sconfitta stagionale a Catanzaro, arriva anche la prima batosta interna per il Palermo. Come riportato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il tonfo casalingo con il Monza apre una vera e propria voragine di domande attorno alla squadra di Filippo Inzaghi.

La domanda che aleggia tra i tifosi, scrive ancora il Giornale di Sicilia, è inevitabile: «Dov’è finito quel Palermo che correva, pressava e vinceva?». Misteri della fede calcistica a cui Inzaghi dovrà rispondere presto, perché quello visto ieri sera al “Barbera” è stato un Palermo smarrito, fragile, incapace di reagire e travolto da un Monza solido e spietato.

La sconfitta, sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, dovrà essere analizzata in fretta, anche perché sabato si torna in campo contro il Pescara, ancora al “Barbera”. Ma una cosa è certa: il Palermo delle ultime settimane così non può competere per la Serie A.

Dopo un avvio brillante, i rosanero si sono spenti, perdendo serenità, gioco e convinzione. Se non arriveranno risposte immediate, la stagione rischia di complicarsi maledettamente.

Il Giornale di Sicilia analizza nel dettaglio la gara, sottolineando come Inzaghi abbia optato per un 3-5-2 con Gomes a rinforzare il centrocampo e Le Douaron accanto a Pohjanpalo. L’avvio non era stato pessimo, ma la squadra non è mai riuscita ad alzare il ritmo. Ranocchia lento, Gomes e Segre in affanno, e una difesa distratta.

Il Monza, più esperto e concreto, ha saputo aspettare e colpire: prima con Dany Mota, poi con Izzo e infine con Azzi nel recupero, per un 3-0 netto e senza repliche.

Nella ripresa, prosegue Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il Palermo si è spento del tutto. Gli ingressi di Palumbo, Brunori e Corona non hanno cambiato l’inerzia del match: tanta confusione e poca lucidità. L’unica occasione degna di nota è arrivata a due minuti dalla fine, con Brunori che ha mancato il gol della bandiera.

Il “Barbera”, per la prima volta in stagione, ha fischiato la squadra (ad eccezione della Curva Nord). È la seconda sconfitta di fila, ma questa fa più male di quella di Catanzaro, perché il Monza è una diretta concorrente e davanti ora la distanza aumenta.

Il Palermo, commenta il Giornale di Sicilia, non ha ancora battuto una big al “Barbera”: un dato che pesa come un macigno in una fase cruciale della stagione.