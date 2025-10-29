Primavera, sfida a Chiavari: contro l’Entella per il riscatto in Coppa Italia

Testa bassa e voglia di riscatto. Come riportato da Vincenzo Burgio sul Giornale di Sicilia, la Primavera del Palermo torna in campo questa mattina alle 11 al “Daneri” di Chiavari per la prima partita stagionale di Coppa Italia contro la Virtus Entella.

Una sfida secca, da dentro o fuori, che non ammette errori: i rosanero, reduci dalla sconfitta per 2-1 in campionato a Perugia, cercano risposte e solidità contro un’avversaria storicamente ostica.

Nei cinque incroci precedenti, sottolinea il Giornale di Sicilia, il bilancio pende nettamente a favore dei liguri con tre vittorie, un pareggio e una sola affermazione siciliana. L’ultimo confronto, nel marzo 2024, si era concluso sullo 0-0, segnale di un equilibrio ritrovato e di una crescita che il Palermo Primavera vuole confermare proprio in Coppa.

Per la formazione di Di Benedetto, la gara rappresenta un banco di prova importante per misurare la crescita di un gruppo giovane ma ambizioso, deciso a voltare pagina e ad avviare un percorso positivo anche fuori dal campionato.