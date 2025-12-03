Padova–Cesena, Euganeo vietato ai tifosi bianconeri

La sfida tra Padova e Cesena, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Euganeo, potrebbe disputarsi senza il sostegno del tifo ospite. La partita è infatti finita al centro delle valutazioni del Gos, che dopo la riunione tenuta nell’impianto padovano ha trasferito la decisione finale al Casms, l’organismo nazionale che analizza i rischi legati alla sicurezza negli eventi sportivi.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, il Casms si riunirà oggi e l’orientamento attuale sarebbe quello di vietare la trasferta ai tifosi del Cesena, ritenuta potenzialmente a rischio ordine pubblico. Una decisione attesa nelle prossime ore e che potrebbe cambiare gli scenari della gara, privandola del consueto confronto sugli spalti.