Padova–Cesena, Euganeo vietato ai tifosi bianconeri

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

La sfida tra Padova e Cesena, in programma lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15:00 allo stadio Euganeo, potrebbe disputarsi senza il sostegno del tifo ospite. La partita è infatti finita al centro delle valutazioni del Gos, che dopo la riunione tenuta nell’impianto padovano ha trasferito la decisione finale al Casms, l’organismo nazionale che analizza i rischi legati alla sicurezza negli eventi sportivi.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Romagna, il Casms si riunirà oggi e l’orientamento attuale sarebbe quello di vietare la trasferta ai tifosi del Cesena, ritenuta potenzialmente a rischio ordine pubblico. Una decisione attesa nelle prossime ore e che potrebbe cambiare gli scenari della gara, privandola del consueto confronto sugli spalti.

Ultimissime

TMW: “Reggina, Grillo saluta: l’esterno firma con l’Athletic Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Bari, Vivarini: «Non ho la bacchetta magica, ma so dove intervenire»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Pescara, Tonin piace all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Modena: Mendes nel mirino del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Padova–Cesena, Euganeo vietato ai tifosi bianconeri

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025