Modena: Mendes nel mirino del Cesena
Il Modena, pienamente in corsa ai vertici della Serie B, prepara le prossime mosse in vista del mercato di gennaio con l’obiettivo di offrire a Sottil una squadra ancora più competitiva. Secondo Il Resto del Carlino, i canarini valuteranno un’uscita e un innesto nel reparto offensivo: si proverà infatti a cedere nuovamente Strizzolo, mentre per l’attacco è tornato in auge il nome di Manuel De Luca, profilo molto apprezzato dalla dirigenza.
Restano nel radar anche Caso e Pedro Mendes, con quest’ultimo seguito da vicino dal Cesena. Il club gialloblù, dunque, è pronto a muoversi con decisione per continuare a inseguire le prime posizioni fino al termine della stagione.