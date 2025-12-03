Modena: Mendes nel mirino del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Il Modena, pienamente in corsa ai vertici della Serie B, prepara le prossime mosse in vista del mercato di gennaio con l’obiettivo di offrire a Sottil una squadra ancora più competitiva. Secondo Il Resto del Carlino, i canarini valuteranno un’uscita e un innesto nel reparto offensivo: si proverà infatti a cedere nuovamente Strizzolo, mentre per l’attacco è tornato in auge il nome di Manuel De Luca, profilo molto apprezzato dalla dirigenza.

Restano nel radar anche Caso e Pedro Mendes, con quest’ultimo seguito da vicino dal Cesena. Il club gialloblù, dunque, è pronto a muoversi con decisione per continuare a inseguire le prime posizioni fino al termine della stagione.

