Pescara, Tonin piace all’Entella

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Riccardo Tonin, attaccante classe 2001 del Pescara, è uno dei profili più chiacchierati in vista del prossimo mercato di gennaio. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di numerose società, pronte a farsi avanti per assicurarselo durante la finestra invernale.

Secondo quanto riportato da TMW, sulle tracce del giovane centravanti ci sono Ternana, Perugia, Latina, Catania, Union Brescia e Salernitana, tutte intenzionate a valutare un possibile assalto. A queste si aggiunge anche la Virtus Entella, che continua a monitorare con attenzione la situazione.

Tonin diventa così uno dei nomi più richiesti della Serie C, con gennaio che potrebbe portare a un vero e proprio derby di mercato.

Ultimissime

TMW: “Reggina, Grillo saluta: l’esterno firma con l’Athletic Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Bari, Vivarini: «Non ho la bacchetta magica, ma so dove intervenire»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Pescara, Tonin piace all’Entella

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Modena: Mendes nel mirino del Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025

Padova–Cesena, Euganeo vietato ai tifosi bianconeri

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 3, 2025