Pescara, Tonin piace all’Entella
Riccardo Tonin, attaccante classe 2001 del Pescara, è uno dei profili più chiacchierati in vista del prossimo mercato di gennaio. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di numerose società, pronte a farsi avanti per assicurarselo durante la finestra invernale.
Secondo quanto riportato da TMW, sulle tracce del giovane centravanti ci sono Ternana, Perugia, Latina, Catania, Union Brescia e Salernitana, tutte intenzionate a valutare un possibile assalto. A queste si aggiunge anche la Virtus Entella, che continua a monitorare con attenzione la situazione.
Tonin diventa così uno dei nomi più richiesti della Serie C, con gennaio che potrebbe portare a un vero e proprio derby di mercato.