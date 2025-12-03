Empoli-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti, le info

L’Empoli FC rende noto che i biglietti per il settore ospiti per la partita tra Empoli e Palermo, valevole per la 15ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma domenica 7 dicembre alle ore 17.15 presso lo stadio Carlo Castellani, saranno in vendita a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 3 dicembre e fino alle ore 19.00 di sabato 6 dicembre.

La vendita dei biglietti per il settore ospiti è riservata esclusivamente ai tifosi in possesso della SIAMOAQUILE CARD, il programma di fidelizzazione del Palermo FC, e i residenti nella provincia di Palermo possono acquistare esclusivamente biglietti per il settore ospiti.

I tagliandi sono acquistabili online su Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket.

Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza attuale di 3100 posti (accesso varchi 01-02-03-04-05).

PREZZI

INTERO: € 20,00 + dp