Inzaghi: «Approccio sbagliato, dobbiamo chiedere scusa. Ora sfruttiamo la sosta per ripartire»

Ai microfoni ufficiali del Palermo, un Filippo Inzaghi deluso ma lucido ha analizzato la sconfitta contro la Juve Stabia, sottolineando gli errori di atteggiamento e la necessità di ripartire con umiltà.

«Sapevamo delle difficoltà, ma abbiamo sbagliato l’approccio — ha dichiarato Inzaghi —. Purtroppo siamo ricascati negli errori che ci avevano già fatto perdere la scorsa partita a Catanzaro. Mi dispiace, oggi c’è solo da chiedere scusa e da rimboccarci le maniche».

Il tecnico ha ammesso che quanto fatto finora non basta: «Probabilmente quello che stiamo facendo non è abbastanza. Lavoreremo ancora di più, e adesso dobbiamo sfruttare la sosta per ripartire più forti di prima».

Un richiamo alla concretezza e al lavoro quotidiano: «Questi momenti li ho già vissuti — ha aggiunto Inzaghi —. In questo momento bisogna parlare poco, pedalare tanto e tornare a fare quello che sappiamo fare. Non abbiamo dato l’impressione di aver giocato la partita che avevamo preparato, e questo mi dispiace».

Infine, il tecnico rosanero ha voluto rivolgere un pensiero ai tifosi e alla società: «La gente ieri era venuta per darci la carica, e mi dispiace non averli ripagati. Abbiamo una società che non ci fa mancare nulla, ma noi non siamo ancora alla loro altezza. Speriamo di svegliarci presto».